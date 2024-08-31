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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

2 пфеннига 1859 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1859 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 2 пфеннига 1859 года F - цена монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: VL Nummus

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1859
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1859 года со знаком F. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1654 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • KM NUMIS (1)
  • NUMMUS Olomouc (1)
  • Russiancoin (10)
  • VL Nummus (1)
  • WAG (6)
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Russiancoin - March 2, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 2 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 60 CZK
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе WAG - April 10, 2022
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Russiancoin - September 17, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Russiancoin - May 14, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 14 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе WAG - December 8, 2019
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе WAG - December 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Katz - February 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность AU
Цена
Саксония-Альбертина 2 пфеннига 1859 F на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1859 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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