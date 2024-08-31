Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
2 пфеннига 1859 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: VL Nummus
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1859
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 2 пфеннига 1859 года со знаком F. Это медная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1654 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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Продавец WAG
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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