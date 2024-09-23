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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

Монеты Саксония-Альбертина 1858 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1858 F
Средняя цена 6000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 кроны 1858 F
Средняя цена 4000 $
Продажи
0 3

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1858 F
Средняя цена 330 $
Продажи
0 261
Аверс
Реверс
Талер 1858 F
Средняя цена 230 $
Продажи
0 98
Аверс
Реверс
Талер 1858 F Горный
Средняя цена 450 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
Талер 1858 F Горный
Средняя цена 240 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
1/3 талера 1858 F
Средняя цена 200 $
Продажи
1 28
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