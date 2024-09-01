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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/2 кроны 1858 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/2 кроны 1858 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/2 кроны 1858 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 5,556 гр
  • Чистого золота (0,1608 oz) 5,0004 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/2 кроны
  • Год 1858
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/2 кроны 1858 года со знаком F. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6321 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 22 марта 2018.

Сохранность
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  • Frühwald (1)
  • Künker (2)
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1858 F на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность XF
Цена
5185 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1858 F на аукционе Frühwald - February 10, 2018
Продавец Frühwald
Дата 10 февраля 2018
Сохранность UNC
Цена
4902 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Саксония-Альбертина 1/2 кроны 1858 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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