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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1 крона 1858 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1 крона 1858 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1 крона 1858 года F - цена золотой монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 11,111 гр
  • Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
  • Диаметр 24,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1 крона
  • Год 1858
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1858 года со знаком F. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2152 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 12500 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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  • Solidus Numismatik (1)
Саксония-Альбертина 1 крона 1858 F на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность XF
Цена
15241 $
Цена в валюте аукциона 12500 EUR
Саксония-Альбертина 1 крона 1858 F на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность XF
Цена
4501 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Саксония-Альбертина 1 крона 1858 F на аукционе Solidus Numismatik - March 24, 2019
Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1 крона 1858 F на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 крона 1858 F на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Саксония-Альбертина 1 крона 1858 F на аукционе Künker - September 25, 2000
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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