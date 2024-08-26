1 крона 1858 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1858 года со знаком F. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2152 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 12500 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

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