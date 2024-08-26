Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1 крона 1858 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 11,111 гр
- Чистого золота (0,3215 oz) 9,9999 гр
- Диаметр 24,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1 крона
- Год 1858
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1 крона 1858 года со знаком F. Это золотая монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2152 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 12500 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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