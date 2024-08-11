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Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873

1/3 талера 1858 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)

Аверс монеты - 1/3 талера 1858 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн Реверс монеты - 1/3 талера 1858 года F - цена серебряной монеты - Саксония-Альбертина, Иоганн

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,667)
  • Вес 8,329 гр
  • Чистого серебра (0,1786 oz) 5,5554 гр
  • Диаметр 26,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксония-Альбертина
  • Период Иоганн
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1858
  • Правитель Иоганн (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1858 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3444 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 18 июня 2012.

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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Solidus Numismatik - March 26, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Russiancoin - May 30, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Russiancoin - April 25, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 25 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Russiancoin - April 11, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 11 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе WAG - May 6, 2018
Продавец WAG
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Rauch - June 18, 2014
Продавец Rauch
Дата 18 июня 2014
Сохранность UNC PL
Цена
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Где купить?
Саксония-Альбертина 1/3 талера 1858 F на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1858 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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