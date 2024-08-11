Саксония-Альбертина Период: 1806-1873 1806-1873
1/3 талера 1858 года F (Саксония-Альбертина, Иоганн)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,667)
- Вес 8,329 гр
- Чистого серебра (0,1786 oz) 5,5554 гр
- Диаметр 26,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксония-Альбертина
- Период Иоганн
- Номинал 1/3 талера
- Год 1858
- Правитель Иоганн (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость саксония-альбертинской монеты 1/3 талера 1858 года со знаком F. Это серебряная монета периода Иоганна отчеканена на Дрезденcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3444 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 18 июня 2012.
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность UNC
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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