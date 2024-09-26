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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

Монеты Саксен-Веймар-Эйзенах 1840 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1840 A
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1840 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1840 A
Средняя цена 85 $
Продажи
0 21

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1840 A
Средняя цена 70 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1840 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 10
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