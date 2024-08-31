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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

3 пфеннига 1840 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1840 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих Реверс монеты - 3 пфеннига 1840 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,4 - 4,7 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1840
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 3 пфеннига 1840 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (4)
  • WAG (2)
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
118 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 3 пфеннига 1840 A на аукционе Künker - June 22, 2009
Продавец Künker
Дата 22 июня 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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