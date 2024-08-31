3 пфеннига 1840 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 3 пфеннига 1840 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.

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