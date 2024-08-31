Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
3 пфеннига 1840 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,4 - 4,7 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Фридрих
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1840
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 3 пфеннига 1840 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1270 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 140 EUR. Торги состоялись 2 декабря 2013.
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- Russiancoin (4)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 1000 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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