Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870
2 талера 1840 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
- Период Карл Фридрих
- Номинал 2 талера
- Год 1840
- Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30435 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5000 USD. Торги состоялись 22 августа 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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