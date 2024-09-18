2 талера 1840 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30435 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5000 USD. Торги состоялись 22 августа 2022.

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