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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

2 талера 1840 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 2 талера 1840 года A - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих Реверс монеты - 2 талера 1840 года A - цена серебряной монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 2 талера
  • Год 1840
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30435 проданному на аукционе Stack's Bowers за 5000 USD. Торги состоялись 22 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
967 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Numismatica Genevensis - November 15, 2022
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Stack's - August 23, 2022
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Stack's - August 23, 2022
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Sonntag - July 7, 2020
Продавец Sonntag
Дата 7 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 2 талера 1840 A на аукционе Jesús Vico - March 1, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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