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Саксен-Веймар-Эйзенах Период: 1807-1870 1807-1870

1 пфенниг 1840 года A (Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1840 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1840 года A - цена монеты - Саксен-Веймар-Эйзенах, Карл Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 - 1,6 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Веймар-Эйзенах
  • Период Карл Фридрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1840
  • Правитель Карл Фридрих (Великий герцог Саксен-Веймар-Эйзенахский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Веймар-Эйзенахской монеты 1 пфенниг 1840 года со знаком A. Это медная монета периода Карла Фридриха отчеканена на Берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2197 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 115 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2015.

Сохранность
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  • WAG (5)
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1840 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1840 A на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1840 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1840 A на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1840 A на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1840 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1840 A на аукционе Busso Peus - June 20, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 20 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1840 A на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1840 A на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Веймар-Эйзенах 1 пфенниг 1840 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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