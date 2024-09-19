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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

Монеты Саксен-Мейнинген 1836 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1836 K
Средняя цена 250 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1836 K
Средняя цена 80 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1836 K
Средняя цена 35 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 крейцер 1836 K
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
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