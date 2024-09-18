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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

3 крейцера 1836 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1836 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 3 крейцера 1836 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,305)
  • Вес 1,367 гр
  • Чистого серебра (0,0134 oz) 0,4169 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1836
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1836 года со знаком K. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1841 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
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  • Russiancoin (14)
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Саксен-Мейнинген 3 крейцера 1836 K на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR

Где продать?

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