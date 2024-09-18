3 крейцера 1836 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 3 крейцера 1836 года со знаком K. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1841 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

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