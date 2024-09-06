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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 гульден 1836 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 гульден 1836 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 гульден 1836 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,832 гр
  • Чистого серебра (0,3094 oz) 9,624 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1836
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1836 года со знаком K. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8688 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 4 октября 2022.

Сохранность
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Naumann - May 7, 2023
Продавец Naumann
Дата 7 мая 2023
Сохранность VF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Naumann - December 4, 2022
Продавец Naumann
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Gorny & Mosch - March 13, 2020
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Höhn - May 26, 2018
Продавец Höhn
Дата 26 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Naumann - September 3, 2017
Продавец Naumann
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Höhn - May 3, 2014
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Künker - March 15, 2006
Продавец Künker
Дата 15 марта 2006
Сохранность AU
Цена
Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Саксен-Мейнинген 1 гульден 1836 K на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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