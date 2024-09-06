Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870
1 гульден 1836 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 12,832 гр
- Чистого серебра (0,3094 oz) 9,624 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Саксен-Мейнинген
- Период Бернгард II
- Номинал 1 гульден
- Год 1836
- Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
- Монетный двор Заальфельд
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 гульден 1836 года со знаком K. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8688 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 4 октября 2022.
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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