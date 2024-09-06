1 крейцер 1836 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1836 года со знаком K. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4190 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

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