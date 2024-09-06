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Саксен-Мейнинген Период: 1808-1870 1808-1870

1 крейцер 1836 года K (Саксен-Мейнинген, Бернгард II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1836 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II Реверс монеты - 1 крейцер 1836 года K - цена серебряной монеты - Саксен-Мейнинген, Бернгард II

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,166)
  • Вес 0,731 гр
  • Чистого серебра (0,0039 oz) 0,1213 гр
  • Диаметр 13,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Саксен-Мейнинген
  • Период Бернгард II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1836
  • Правитель Бернгард II (Герцог Саксен-Мейнингена)
  • Монетный двор Заальфельд
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Мейнингенской монеты 1 крейцер 1836 года со знаком K. Это серебряная монета периода Бернгарда II отчеканена на Заальфельдcком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4190 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 27 мая 2016.

Сохранность
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  • WAG (1)
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1836 K на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1836 K на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность AU
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Саксен-Мейнинген 1 крейцер 1836 K на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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