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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

Монеты Саксен-Кобург-Гота 1865 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 Гроша 1865 B
Средняя цена100 $
Продажи
020
Аверс
Реверс
1 Грош 1865 B
Средняя цена130 $
Продажи
014

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1865 B
Средняя цена95 $
Продажи
08
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