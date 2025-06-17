Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 Грош 1865 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,230)
- Вес2,1 гр
- Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
- Диаметр19 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC70,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал1 Грош
- Год1865
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 34652 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 13 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
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