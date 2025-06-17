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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 Грош 1865 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 Грош 1865 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 Грош 1865 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,230)
  • Вес2,1 гр
  • Чистого серебра (0,0155 oz) 0,483 гр
  • Диаметр19 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC70,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 Грош
  • Год1865
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 Грош 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 34652 проданному на аукционе Heritage Auctions за 646 USD. Торги состоялись 13 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе Stephen Album - 5 марта 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 марта 2024
СохранностьMS64 PCGS
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 850 RUB
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе WAG - 14 марта 2021
ПродавецWAG
Дата14 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе Heritage - 14 января 2015
Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе Heritage - 14 января 2015
ПродавецHeritage
Дата14 января 2015
СохранностьНет оценки NGC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе Möller - 12 декабря 2014
ПродавецMöller
Дата12 декабря 2014
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьPROOF
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе Ars Time - 25 апреля 2013
ПродавецArs Time
Дата25 апреля 2013
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе Möller - 1 июня 2012
ПродавецMöller
Дата1 июня 2012
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 1 Грош 1865 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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