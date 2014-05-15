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Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

2 Гроша 1865 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 2 Гроша 1865 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 2 Гроша 1865 года B - цена серебряной монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,300)
  • Вес3,221 гр
  • Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
  • Диаметр22 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC70,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал2 Гроша
  • Год1865
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1769 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Teutoburger - 8 марта 2025
ПродавецTeutoburger
Дата8 марта 2025
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Emporium Hamburg - 12 декабря 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата12 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Varesi - 6 февраля 2022
ПродавецVaresi
Дата6 февраля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе WAG - 12 января 2020
ПродавецWAG
Дата12 января 2020
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе WAG - 7 июля 2019
ПродавецWAG
Дата7 июля 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе WAG - 10 февраля 2019
ПродавецWAG
Дата10 февраля 2019
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе WAG - 2 декабря 2018
ПродавецWAG
Дата2 декабря 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьAU
Цена
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Grün - 18 ноября 2015
ПродавецGrün
Дата18 ноября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Künker - 22 октября 2015
ПродавецKünker
Дата22 октября 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Höhn - 6 июня 2015
ПродавецHöhn
Дата6 июня 2015
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьUNC
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьAU
Цена
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Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Heritage - 9 мая 2010
Саксен-Кобург-Гота 2 Гроша 1865 B на аукционе Heritage - 9 мая 2010
ПродавецHeritage
Дата9 мая 2010
СохранностьMS65 NGC
Цена
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