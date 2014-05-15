Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
2 Гроша 1865 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,300)
- Вес3,221 гр
- Чистого серебра (0,0311 oz) 0,9663 гр
- Диаметр22 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC70,000
Описание
- СтранаСаксен-Кобург-Гота
- ПериодЭрнст II
- Номинал2 Гроша
- Год1865
- ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
- Монетный дворДрезден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 2 Гроша 1865 года со знаком B. Это серебряная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1769 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 15 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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