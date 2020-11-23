flag
Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870

1 пфенниг 1865 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1865 года B - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст IIРеверс монеты - 1 пфенниг 1865 года B - цена монеты - Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 гр
  • Диаметр17 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC150,000

Описание

  • СтранаСаксен-Кобург-Гота
  • ПериодЭрнст II
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1865
  • ПравительЭрнст II (Герцог Саксен-Кобург-Готский)
  • Монетный дворДрезден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1865 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.

Сохранность
Сервис
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1865 B на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1865 B на аукционе Gorny & Mosch - 8 ноября 2022
ПродавецGorny & Mosch
Дата8 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1865 B на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1865 B на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1865 B на аукционе WAG - 11 апреля 2021
ПродавецWAG
Дата11 апреля 2021
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1865 B на аукционе Sonntag - 24 ноября 2020
ПродавецSonntag
Дата24 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1865 B на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1865 B на аукционе Heritage - 5 июля 2011
Саксен-Кобург-Гота 1 пфенниг 1865 B на аукционе Heritage - 5 июля 2011
ПродавецHeritage
Дата5 июля 2011
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1865 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Саксен-Кобург-ГотаКаталог монет Эрнста IIМонеты Саксен-Кобург-Гота 1865 годаВсе Саксен-Кобург-Готские монетыСаксен-Кобург-Готские медные монетыСаксен-Кобург-Готские монеты номиналом 1 пфеннигНумизматические аукционы