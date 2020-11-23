Саксен-Кобург-ГотаПериод:1827-1870 1827-1870
1 пфенниг 1865 года B (Саксен-Кобург-Гота, Эрнст II)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Саксен-Кобург-Готской монеты 1 пфенниг 1865 года со знаком B. Это медная монета периода Эрнста II. Рекорд цены принадлежит лоту 1143 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 170 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.
Сохранность
Сервис
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Где продать?
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