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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1847 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1847 A Эберсдорф
Средняя цена1600 $
Продажи
0110

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1847 A
Средняя цена240 $
Продажи
09

Памятные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1847 A Эберсдорф 25 лет правлению Генриха LXXII
Средняя цена4500 $
Продажи
075
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