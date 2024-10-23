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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 2 талера 1847 года A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)

Аверс монеты - Эберсдорф 2 талера 1847 года A "25 лет правлению Генриха LXXII" - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXIIРеверс монеты - Эберсдорф 2 талера 1847 года A "25 лет правлению Генриха LXXII" - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC500

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXXII
  • Номинал2 талера
  • Год1847
  • ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (75)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 2 талера 1847 года "25 лет правлению Генриха LXXII" со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе MDC Monaco за 15000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Coin Cabinet - 14 мая 2025
ПродавецCoin Cabinet
Дата14 мая 2025
СохранностьНет оценки
Цена
2129 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Künker - 21 марта 2025
ПродавецKünker
Дата21 марта 2025
СохранностьUNC
Цена
6514 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS65 PL PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Marciniak - 13 июня 2024
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Marciniak - 13 июня 2024
ПродавецMarciniak
Дата13 июня 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе WAG - 12 ноября 2023
ПродавецWAG
Дата12 ноября 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Auction World - 29 января 2023
ПродавецAuction World
Дата29 января 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Künker - 24 июня 2022
ПродавецKünker
Дата24 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе BAC - 8 июня 2022
ПродавецBAC
Дата8 июня 2022
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Auction World - 17 апреля 2022
ПродавецAuction World
Дата17 апреля 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе BAC - 26 января 2022
ПродавецBAC
Дата26 января 2022
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе BAC - 21 июля 2021
ПродавецBAC
Дата21 июля 2021
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Auction World - 18 апреля 2021
ПродавецAuction World
Дата18 апреля 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Künker - 26 марта 2021
ПродавецKünker
Дата26 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе BAC - 10 февраля 2021
ПродавецBAC
Дата10 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Auction World - 17 января 2021
ПродавецAuction World
Дата17 января 2021
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе WAG - 6 декабря 2020
ПродавецWAG
Дата6 декабря 2020
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Эберсдорф) на аукционе Möller - 16 ноября 2020
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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