Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 2 талера 1847 года A "25 лет правлению Генриха LXXII" (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,119 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC500
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXXII
- Номинал2 талера
- Год1847
- ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (75)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 2 талера 1847 года "25 лет правлению Генриха LXXII" со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе MDC Monaco за 15000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAuction World
Дата17 апреля 2022
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
123...4
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