Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
1 пфенниг 1847 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,5 - 1,52 гр
- Диаметр18,5 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC1,138,000
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал1 пфенниг
- Год1847
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1847 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 480 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.
Сохранность
Где продать?
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