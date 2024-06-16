flag
Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

1 пфенниг 1847 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1847 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 1 пфенниг 1847 года A - цена монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,5 - 1,52 гр
  • Диаметр18,5 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC1,138,000

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал1 пфенниг
  • Год1847
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 1 пфенниг 1847 года со знаком A. Это медная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 878 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 480 EUR. Торги состоялись 16 июня 2024.

Сохранность
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1847 A на аукционе WAG - 16 июня 2024
ПродавецWAG
Дата16 июня 2024
СохранностьAU
Цена
515 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1847 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1847 A на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1847 A на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1847 A на аукционе Katz - 31 января 2021
ПродавецKatz
Дата31 января 2021
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1847 A на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1847 A на аукционе Höhn - 1 марта 2015
ПродавецHöhn
Дата1 марта 2015
СохранностьVF
Цена
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1847 A на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 1 пфенниг 1847 A на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет Рейсс-ШлейцКаталог монет Генриха LXIIМонеты Рейсс-Шлейц 1847 годаВсе рейсские монетырейсские медные монетырейсские монеты номиналом 1 пфеннигНумизматические аукционы