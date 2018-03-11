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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 2 талера 1847 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)

Аверс монеты - Эберсдорф 2 талера 1847 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXIIРеверс монеты - Эберсдорф 2 талера 1847 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC5,500

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXXII
  • Номинал2 талера
  • Год1847
  • ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 2 талера 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1321 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 4400 EUR. Торги состоялись 11 марта 2018.

Сохранность
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Teutoburger - 6 июня 2025
ПродавецTeutoburger
Дата6 июня 2025
СохранностьXF
Цена
1489 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьXF
Цена
1137 $
Цена в валюте аукциона 1000 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 16 марта 2025
ПродавецWAG
Дата16 марта 2025
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Heritage - 4 февраля 2025
ПродавецHeritage
Дата4 февраля 2025
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 6 октября 2024
ПродавецWAG
Дата6 октября 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Gorny & Mosch - 5 марта 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата5 марта 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 24 июня 2023
ПродавецKünker
Дата24 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 24 июня 2023
ПродавецKünker
Дата24 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1847 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 16 апреля 2023
ПродавецWAG
Дата16 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
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