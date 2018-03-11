Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 2 талера 1847 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,119 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC5,500
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXXII
- Номинал2 талера
- Год1847
- ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 2 талера 1847 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1321 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 4400 EUR. Торги состоялись 11 марта 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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123...6
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