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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Серебряные монеты 2 талера Генриха LXXII - Рейсс-Шлейц

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2 талера 1840-1847 Эберсдорф

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1840A2,7500881847A5,5000110
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