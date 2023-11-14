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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Эберсдорф 2 талера 1840 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)

Аверс монеты - Эберсдорф 2 талера 1840 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXIIРеверс монеты - Эберсдорф 2 талера 1840 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,750

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXXII
  • Номинал2 талера
  • Год1840
  • ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 18500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Gärtner - 3 июня 2025
ПродавецGärtner
Дата3 июня 2025
СохранностьXF
Цена
1088 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
2501 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Attica Auctions - 3 декабря 2024
ПродавецAttica Auctions
Дата3 декабря 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 19 апреля 2024
ПродавецHöhn
Дата19 апреля 2024
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Auction World - 14 апреля 2024
ПродавецAuction World
Дата14 апреля 2024
СохранностьMS61 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Auction World - 28 января 2024
ПродавецAuction World
Дата28 января 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьMS67 PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 15 октября 2023
ПродавецWAG
Дата15 октября 2023
СохранностьMS64 PCGS
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Höhn - 6 мая 2023
ПродавецHöhn
Дата6 мая 2023
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 30 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата30 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Russiancoin - 21 июля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата21 июля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Möller - 13 июня 2022
ПродавецMöller
Дата13 июня 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Stack's - 18 августа 2021
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A (Эберсдорф) на аукционе Stack's - 18 августа 2021
ПродавецStack's
Дата18 августа 2021
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Где продать?

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