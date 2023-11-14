Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
Эберсдорф 2 талера 1840 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXXII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,119 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,750
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXXII
- Номинал2 талера
- Год1840
- ПравительГенрих LXXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты Эберсдорф 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXXII. Рекорд цены принадлежит лоту 1053 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 18500 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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