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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

Монеты Рейсс-Шлейц 1840 года

Серебряные монеты (Генрих LXXII)

Аверс
Реверс
2 талера 1840 A Эберсдорф
Средняя цена3900 $
Продажи
088

Серебряные монеты (Генрих LXII)

Аверс
Реверс
2 талера 1840 A
Средняя цена2000 $
Продажи
051
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