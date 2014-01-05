Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868
2 талера 1840 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,119 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
- Диаметр40 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC2,650
Описание
- СтранаРейсс-Шлейц
- ПериодГенрих LXII
- Номинал2 талера
- Год1840
- ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
- Монетный дворБерлин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 23661 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5581 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
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123
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