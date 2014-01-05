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Рейсс-ШлейцПериод:1807-1868 1807-1868

2 талера 1840 года A (Рейсс-Шлейц, Генрих LXII)

Аверс монеты - 2 талера 1840 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXIIРеверс монеты - 2 талера 1840 года A - цена серебряной монеты - Рейсс-Шлейц, Генрих LXII

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,119 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,4071 гр
  • Диаметр40 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC2,650

Описание

  • СтранаРейсс-Шлейц
  • ПериодГенрих LXII
  • Номинал2 талера
  • Год1840
  • ПравительГенрих LXII (Князь Рейсс младшей линии)
  • Монетный дворБерлин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость рейсской монеты 2 талера 1840 года со знаком A. Это серебряная монета периода Генриха LXII. Рекорд цены принадлежит лоту 23661 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5581 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Höhn - 16 ноября 2024
ПродавецHöhn
Дата16 ноября 2024
СохранностьAU
Цена
3269 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Sonntag - 3 июля 2024
ПродавецSonntag
Дата3 июля 2024
СохранностьXF
Цена
752 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Höhn - 11 ноября 2023
ПродавецHöhn
Дата11 ноября 2023
СохранностьAU
Цена
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Künker - 24 июня 2023
ПродавецKünker
Дата24 июня 2023
СохранностьUNC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе WAG - 4 июня 2023
ПродавецWAG
Дата4 июня 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Sonntag - 24 ноября 2020
ПродавецSonntag
Дата24 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Gorny & Mosch - 16 октября 2019
ПродавецGorny & Mosch
Дата16 октября 2019
СохранностьMS62 NGC
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Grün - 15 мая 2019
ПродавецGrün
Дата15 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Höhn - 4 мая 2019
ПродавецHöhn
Дата4 мая 2019
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Rauch - 14 ноября 2018
ПродавецRauch
Дата14 ноября 2018
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Sonntag - 5 июня 2018
ПродавецSonntag
Дата5 июня 2018
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Höhn - 26 мая 2018
ПродавецHöhn
Дата26 мая 2018
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе WAG - 11 марта 2018
ПродавецWAG
Дата11 марта 2018
СохранностьVF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе Teutoburger - 24 февраля 2018
ПродавецTeutoburger
Дата24 февраля 2018
СохранностьXF
Цена
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Рейсс-Шлейц 2 талера 1840 A на аукционе WAG - 2 октября 2016
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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