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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1806 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1806 JP
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
4 эскудо 1806 JP
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1806 JP
Средняя цена 920 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1806 JP
Средняя цена
Продажи
0 1
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