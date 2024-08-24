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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1806 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1806 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1806 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1806 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1850 EUR. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
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  • Cayón (4)
Перу 2 эскудо 1806 JP на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
2443 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Перу 2 эскудо 1806 JP на аукционе Cayón - September 16, 2011
Продавец Cayón
Дата 16 сентября 2011
Сохранность F
Цена
304 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Перу 2 эскудо 1806 JP на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность F
Цена
Перу 2 эскудо 1806 JP на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность F
Цена
Перу 2 эскудо 1806 JP на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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