Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1806 года JP (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (3)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1545 $
Цена в валюте аукциона 1405 EUR
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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