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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1806 года JP (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1806 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1806 года JP - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1806 года со знаком JP. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 390 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 15, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 15 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1545 $
Цена в валюте аукциона 1405 EUR
Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность XF
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Stack's - January 14, 2015
Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Stack's - January 14, 2015
Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Baldwin's of St. James's - December 16, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 16 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Перу 8 эскудо 1806 JP на аукционе Aureo & Calicó - October 30, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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