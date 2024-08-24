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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1781 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1781 MI
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
4 эскудо 1781 MI
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 эскудо 1781 MI
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1781 MI
Средняя цена 450 $
Продажи
0 3
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