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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1781 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1781 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1781 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 33050 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1562 $
Цена в валюте аукциона 17000 NOK
Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
5400 $
Цена в валюте аукциона 5400 USD
Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе HERVERA - May 9, 2019
Продавец HERVERA
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Soler y Llach - May 8, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Nomisma - August 30, 2016
Продавец Nomisma
Дата 30 августа 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе London Coins - June 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Jesús Vico - June 13, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Cayón - November 26, 2012
Продавец Cayón
Дата 26 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе HERVERA - October 25, 2012
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Soler y Llach - October 24, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2012
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1781 MI на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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