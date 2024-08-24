Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1781 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1781 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 33050 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5400 USD. Торги состоялись 17 августа 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (7)
- Cayón (10)
- Heritage (1)
- Herrero (2)
- HERVERA (3)
- Jesús Vico (2)
- London Coins (1)
- Nomisma (1)
- Oslo Myntgalleri (1)
- Soler y Llach (3)
- Spink (1)
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1562 $
Цена в валюте аукциона 17000 NOK
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
5400 $
Цена в валюте аукциона 5400 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 8 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Nomisma
Дата 30 августа 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 13 июня 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 26 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск