Перу Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1781 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1781
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1781 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 855 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1068 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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