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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1781 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1781 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1781 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 4 эскудо 1781 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 604 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 855 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Перу 4 эскудо 1781 MI на аукционе Stack's - May 17, 2023
Перу 4 эскудо 1781 MI на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
1000 $
Цена в валюте аукциона 1000 USD
Перу 4 эскудо 1781 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
1068 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Перу 4 эскудо 1781 MI на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1781 MI на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Перу 4 эскудо 1781 MI на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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