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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1771 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1771 LM JM
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
4 эскудо 1771 LM JM
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1771 LM JM
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 5
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