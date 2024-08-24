Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1771 года LM JM (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1771
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1771 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1163 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 26450 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.
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Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2022
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 NGC
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 17 октября 2020
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU55 NGC
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Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
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Дата 15 августа 2019
Сохранность MS62 NGC
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Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
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Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
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Дата 31 января 2018
Сохранность VF
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Дата 4 августа 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
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Где продать?
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