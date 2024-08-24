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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1771 года LM JM (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1771 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1771 года LM JM - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1771
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1771 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1163 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 26450 USD. Торги состоялись 25 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
3209 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
3892 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Auction World - January 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 января 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Stack's - August 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Heritage - August 15, 2019
Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Heritage - April 23, 2018
Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Stack's - August 4, 2017
Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Stack's - August 4, 2017
Продавец Stack's
Дата 4 августа 2017
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Heritage - September 13, 2016
Перу 8 эскудо 1771 LM JM на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1771 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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