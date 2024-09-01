Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1771 года LM JM (Перу, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1771
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1771 года со знаком LM JM. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1260 проданному на аукционе MDC Monaco за 8000 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- MDC Monaco (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1529 $
Цена в валюте аукциона 1425 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Где продать?
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