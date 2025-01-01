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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1861 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1861
Средняя цена45 $
Продажи
037

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1861
Средняя цена10 $
Продажи
029

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер без года (1861) Визит герцога на монетный двор
Средняя цена14000 $
Продажи
019
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