НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1861 года (Нассау, Адольф)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,229)
- Вес0,82 гр
- Чистого серебра (0,006 oz) 0,1878 гр
- Диаметр14 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC663,510
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 крейцер
- Год1861
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1861 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2785 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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