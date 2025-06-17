flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1861 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 крейцер 1861 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 крейцер 1861 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,229)
  • Вес0,82 гр
  • Чистого серебра (0,006 oz) 0,1878 гр
  • Диаметр14 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC663,510

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 крейцер
  • Год1861
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1861 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2785 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Rio de la Plata - 13 июня 2025
ПродавецRio de la Plata
Дата13 июня 2025
СохранностьXF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 6 марта 2025
ПродавецRussiancoin
Дата6 марта 2025
СохранностьНет оценки
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Stephen Album - 5 ноября 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 ноября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Stephen Album - 5 марта 2024
ПродавецStephen Album
Дата5 марта 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 8 февраля 2024
ПродавецRussiancoin
Дата8 февраля 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Grün - 15 ноября 2023
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2023
СохранностьMS67 PCGS
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 9 ноября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата9 ноября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 12 октября 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 октября 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Wójcicki - 7 октября 2023
ПродавецWójcicki
Дата7 октября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Coinhouse - 25 июня 2023
ПродавецCoinhouse
Дата25 июня 2023
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Karamitsos - 18 июня 2023
ПродавецKaramitsos
Дата18 июня 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 8 июня 2023
ПродавецRussiancoin
Дата8 июня 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 12 января 2023
ПродавецRussiancoin
Дата12 января 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 8 декабря 2022
ПродавецRussiancoin
Дата8 декабря 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 24 ноября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата24 ноября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 27 января 2022
ПродавецRussiancoin
Дата27 января 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Stare Monety - 3 декабря 2021
ПродавецStare Monety
Дата3 декабря 2021
СохранностьUNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет АдольфаМонеты Нассау 1861 годаВсе нассауские монетынассауские серебряные монетынассауские монеты номиналом 1 крейцерНумизматические аукционы