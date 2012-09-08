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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес18,519 гр
  • Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
  • Диаметр33 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC3

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • НоминалТалер
  • Годбез года (1861)
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер без года (1861) года "Визит герцога на монетный двор". Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 6353 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 13500 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьPROOF
Цена
12091 $
Цена в валюте аукциона 11000 EUR
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 1 октября 2021
ПродавецKünker
Дата1 октября 2021
СохранностьPROOF
Цена
16204 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе SINCONA - 20 октября 2020
ПродавецSINCONA
Дата20 октября 2020
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Heritage - 17 августа 2018
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Heritage - 17 августа 2018
ПродавецHeritage
Дата17 августа 2018
СохранностьPF63 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 19 июня 2018
ПродавецKünker
Дата19 июня 2018
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Auction World - 22 января 2018
ПродавецAuction World
Дата22 января 2018
СохранностьPF63 CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Grün - 17 мая 2017
ПродавецGrün
Дата17 мая 2017
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 24 июня 2015
ПродавецKünker
Дата24 июня 2015
СохранностьPROOF
Цена
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Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Teutoburger - 6 декабря 2014
ПродавецTeutoburger
Дата6 декабря 2014
СохранностьPROOF
Цена
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Teutoburger - 30 ноября 2013
ПродавецTeutoburger
Дата30 ноября 2013
СохранностьPROOF
Цена
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьPROOF
Цена
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Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 19 июня 2012
ПродавецKünker
Дата19 июня 2012
СохранностьPROOF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Heritage - 12 сентября 2011
Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Heritage - 12 сентября 2011
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2011
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
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Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Spink - 22 июня 2011
ПродавецSpink
Дата22 июня 2011
СохранностьXF
Цена
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Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 22 июня 2010
ПродавецKünker
Дата22 июня 2010
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 6 октября 2008
ПродавецKünker
Дата6 октября 2008
СохранностьAU
Цена
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Нассау Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" на аукционе Künker - 29 сентября 2006
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2006
СохранностьAU
Цена
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