Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" (Нассау, Адольф)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер без года (1861) года "Визит герцога на монетный двор". Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 6353 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 13500 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

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