НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Талер без года (1861) "Визит герцога на монетный двор" (Нассау, Адольф)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес18,519 гр
- Чистого серебра (0,5359 oz) 16,6671 гр
- Диаметр33 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC3
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- НоминалТалер
- Годбез года (1861)
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеПамятные и коллекционные
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Талер без года (1861) года "Визит герцога на монетный двор". Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 6353 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 13500 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAuction World
Дата22 января 2018
СохранностьPF63 CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецHeritage
Дата12 сентября 2011
СохранностьPF64 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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