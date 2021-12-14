НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1861 года "Тип 1859-1863" (Нассау, Адольф)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес4,1 - 4,4 гр
- Диаметр21,61 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC556,450
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 крейцер
- Год1861
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1861 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2922 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 25 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
12
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