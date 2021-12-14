flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1861 года "Тип 1859-1863" (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 крейцер 1861 года "Тип 1859-1863" - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 крейцер 1861 года "Тип 1859-1863" - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес4,1 - 4,4 гр
  • Диаметр21,61 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC556,450

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 крейцер
  • Год1861
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1861 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2922 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 25 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 6 февраля 2025
ПродавецRussiancoin
Дата6 февраля 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 9 января 2025
ПродавецRussiancoin
Дата9 января 2025
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Katz - 16 декабря 2024
ПродавецKatz
Дата16 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Alexander - 12 мая 2022
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Alexander - 12 мая 2022
ПродавецAlexander
Дата12 мая 2022
СохранностьAU50
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Aureo & Calicó - 14 декабря 2021
ПродавецAureo & Calicó
Дата14 декабря 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Alexander - 21 ноября 2021
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Alexander - 21 ноября 2021
ПродавецAlexander
Дата21 ноября 2021
СохранностьAU50
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 8 апреля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата8 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 8 апреля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата8 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2021
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 20 августа 2020
ПродавецRussiancoin
Дата20 августа 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 20 августа 2020
ПродавецRussiancoin
Дата20 августа 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1861 на аукционе Russiancoin - 19 марта 2020
ПродавецRussiancoin
Дата19 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1861 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет АдольфаМонеты Нассау 1861 годаВсе нассауские монетынассауские медные монетынассауские монеты номиналом 1 крейцерНумизматические аукционы