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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1856 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1856
Средняя цена230 $
Продажи
020
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1856
Средняя цена130 $
Продажи
028

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1856
Средняя цена25 $
Продажи
05
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