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Нассау
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1856
Монеты Нассау 1856 года
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Серебряные монеты
1 гульден 1856
Средняя цена
230 $
Продажи
0
20
1/2 гульдена 1856
Средняя цена
130 $
Продажи
0
28
Медные монеты
1 крейцер 1856
Средняя цена
25 $
Продажи
0
5
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