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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/2 гульдена 1856 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1856 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1/2 гульдена 1856 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: COINSNET Krzysztof Padzikowski

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24,15 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC312,698

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1856
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1114 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 330 EUR. Торги состоялись 9 июля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе COINSNET - 24 февраля 2024
ПродавецCOINSNET
Дата24 февраля 2024
СохранностьXF
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 575 PLN
Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Cieszyńskie CN - 12 марта 2023
Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Cieszyńskie CN - 12 марта 2023
ПродавецCieszyńskie CN
Дата12 марта 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Teutoburger - 9 декабря 2022
ПродавецTeutoburger
Дата9 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Heritage - 28 октября 2021
ПродавецHeritage
Дата28 октября 2021
СохранностьMS64 NGC
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе HIRSCH - 24 мая 2020
ПродавецHIRSCH
Дата24 мая 2020
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Emporium Hamburg - 13 января 2019
ПродавецEmporium Hamburg
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе WAG - 8 апреля 2018
ПродавецWAG
Дата8 апреля 2018
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе WAG - 9 июля 2017
ПродавецWAG
Дата9 июля 2017
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Busso Peus - 8 июля 2017
ПродавецBusso Peus
Дата8 июля 2017
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе WAG - 2 октября 2016
ПродавецWAG
Дата2 октября 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе HIRSCH - 4 мая 2016
ПродавецHIRSCH
Дата4 мая 2016
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Höhn - 31 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата31 августа 2015
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе HIRSCH - 14 февраля 2015
ПродавецHIRSCH
Дата14 февраля 2015
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1856 на аукционе Teutoburger - 22 февраля 2014
ПродавецTeutoburger
Дата22 февраля 2014
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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