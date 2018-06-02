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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1856 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 крейцер 1856 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 крейцер 1856 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Monnaies d'Antan

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,7 - 4,2 гр
  • Диаметр21,3 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC356,500

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 крейцер
  • Год1856
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1856 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1182 проданному на аукционе London Coins LTD за 75 GBP. Торги состоялись 2 июня 2018.

Сохранность
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Нассау 1 крейцер 1856 на аукционе COINSNET - 30 марта 2025
Нассау 1 крейцер 1856 на аукционе COINSNET - 30 марта 2025
ПродавецCOINSNET
Дата30 марта 2025
СохранностьXF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Нассау 1 крейцер 1856 на аукционе Stare Monety - 6 сентября 2024
Нассау 1 крейцер 1856 на аукционе Stare Monety - 6 сентября 2024
ПродавецStare Monety
Дата6 сентября 2024
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 крейцер 1856 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 340 RUB
Нассау 1 крейцер 1856 на аукционе Monnaies d'Antan - 28 ноября 2020
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 ноября 2020
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 крейцер 1856 на аукционе Monnaies d'Antan - 23 ноября 2019
ПродавецMonnaies d'Antan
Дата23 ноября 2019
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно

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