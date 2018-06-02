НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1856 года (Нассау, Адольф)
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1856 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1182 проданному на аукционе London Coins LTD за 75 GBP. Торги состоялись 2 июня 2018.
Сохранность
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ПродавецMonnaies d'Antan
Дата28 ноября 2020
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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