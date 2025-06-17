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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 гульден 1856 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 гульден 1856 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 гульден 1856 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC40,301

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 гульден
  • Год1856
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1856 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 24174 проданному на аукционе Heritage Auctions за 724 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Stephen Album - 26 января 2025
ПродавецStephen Album
Дата26 января 2025
СохранностьMS64 PCGS
Цена
Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Gorny & Mosch - 21 февраля 2024
ПродавецGorny & Mosch
Дата21 февраля 2024
СохранностьVF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Heritage - 25 сентября 2023
ПродавецHeritage
Дата25 сентября 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Künker - 18 ноября 2022
ПродавецKünker
Дата18 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Sonntag - 1 июня 2021
ПродавецSonntag
Дата1 июня 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Aureo & Calicó - 12 февраля 2020
ПродавецAureo & Calicó
Дата12 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Solidus Numismatik - 17 ноября 2019
ПродавецSolidus Numismatik
Дата17 ноября 2019
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Gärtner - 6 июня 2018
ПродавецGärtner
Дата6 июня 2018
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе WAG - 12 марта 2017
ПродавецWAG
Дата12 марта 2017
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Heritage - 2 января 2014
Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Heritage - 2 января 2014
ПродавецHeritage
Дата2 января 2014
СохранностьDETAILS NGC
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Künker - 13 марта 2013
ПродавецKünker
Дата13 марта 2013
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Westfälische - 13 декабря 2012
ПродавецWestfälische
Дата13 декабря 2012
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1856 на аукционе Künker - 19 июня 2000
ПродавецKünker
Дата19 июня 2000
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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