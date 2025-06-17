НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 гульден 1856 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC40,301
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 гульден
- Год1856
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1856 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 24174 проданному на аукционе Heritage Auctions за 724 USD. Торги состоялись 25 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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