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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1848 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1848
Средняя цена50 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1848
Средняя цена85 $
Продажи
02

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1848
Средняя цена15 $
Продажи
011
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