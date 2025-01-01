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Монеты Нассау 1848 года
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6 крейцеров 1848
Средняя цена
50 $
Продажи
0
2
3 крейцера 1848
Средняя цена
85 $
Продажи
0
2
Медные монеты
1 крейцер 1848
Средняя цена
15 $
Продажи
0
11
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