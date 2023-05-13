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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1848 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 крейцер 1848 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 крейцер 1848 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Kölner Münzkabinett

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,7 - 4,2 гр
  • Диаметр21,3 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC248,500

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 крейцер
  • Год1848
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1848 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Katz Auction за 15 EUR. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - 11 января 2024
ПродавецRussiancoin
Дата11 января 2024
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1848 на аукционе Katz - 14 мая 2023
ПродавецKatz
Дата14 мая 2023
СохранностьAU
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Нассау 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - 11 мая 2023
ПродавецRussiancoin
Дата11 мая 2023
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - 13 октября 2022
ПродавецRussiancoin
Дата13 октября 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - 28 апреля 2022
ПродавецRussiancoin
Дата28 апреля 2022
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - 2 сентября 2021
ПродавецRussiancoin
Дата2 сентября 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - 8 апреля 2021
ПродавецRussiancoin
Дата8 апреля 2021
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - 20 августа 2020
ПродавецRussiancoin
Дата20 августа 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - 19 марта 2020
ПродавецRussiancoin
Дата19 марта 2020
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - 22 августа 2019
ПродавецRussiancoin
Дата22 августа 2019
СохранностьНет оценки
Цена
Нассау 1 крейцер 1848 на аукционе Russiancoin - 16 мая 2019
ПродавецRussiancoin
Дата16 мая 2019
СохранностьНет оценки
Цена

Где продать?

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