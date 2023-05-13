НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1848 года (Нассау, Адольф)
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1848 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 516 проданному на аукционе Katz Auction за 15 EUR. Торги состоялись 13 мая 2023.
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Где продать?
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