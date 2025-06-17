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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1848 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 3 крейцера 1848 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 3 крейцера 1848 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,338)
  • Вес1,28 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17,31 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC540,760

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал3 крейцера
  • Год1848
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1848 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1848 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Нассау 3 крейцера 1848 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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