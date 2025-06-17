НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1848 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,338)
- Вес1,28 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр17,31 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC540,760
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал3 крейцера
- Год1848
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1848 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1100 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Где продать?
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