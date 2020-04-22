НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1848 года (Нассау, Адольф)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,339)
- Вес2,55 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8645 гр
- Диаметр20 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC198,100
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал6 крейцеров
- Год1848
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1848 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1854 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 85 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2020.
Сохранность
Где продать?
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