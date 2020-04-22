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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1848 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1848 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 6 крейцеров 1848 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,339)
  • Вес2,55 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8645 гр
  • Диаметр20 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC198,100

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1848
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1848 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1854 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 85 EUR. Торги состоялись 22 апреля 2020.

Сохранность
Нассау 6 крейцеров 1848 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
Нассау 6 крейцеров 1848 на аукционе KM NUMIS - 12 июня 2024
ПродавецKM NUMIS
Дата12 июня 2024
СохранностьXF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 100 CZK
Нассау 6 крейцеров 1848 на аукционе Emporium Hamburg - 24 апреля 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 апреля 2020
СохранностьUNC
Цена
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