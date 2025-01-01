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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1846
Средняя цена420 $
Продажи
099
Аверс
Реверс
1 гульден 1846
Средняя цена200 $
Продажи
017
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1846
Средняя цена120 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
3 крейцера 1846
Средняя цена
Продажи
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