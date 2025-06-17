НассауПериод:1808-1864 1808-1864
2 гульдена 1846 года (Нассау, Адольф)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр36 мм
- ГуртУзорчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC176,628
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал2 гульдена
- Год1846
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (99)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 25123 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 10 ноября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
123...5
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