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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

2 гульдена 1846 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр36 мм
  • ГуртУзорчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC176,628

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал2 гульдена
  • Год1846
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (99)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 25123 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 10 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
196 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьAU
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - 11 мая 2025
ПродавецWAG
Дата11 мая 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
******
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Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Gärtner - 18 февраля 2025
ПродавецGärtner
Дата18 февраля 2025
СохранностьVF
Цена
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - 16 февраля 2025
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2025
СохранностьMS63 PCGS
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Via - 10 февраля 2025
ПродавецVia
Дата10 февраля 2025
СохранностьAU53 PCGS
Цена
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Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 5 декабря 2024
ПродавецKünker
Дата5 декабря 2024
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Heritage - 10 ноября 2024
ПродавецHeritage
Дата10 ноября 2024
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Busso Peus - 6 ноября 2024
ПродавецBusso Peus
Дата6 ноября 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Stack's - 1 ноября 2024
ПродавецStack's
Дата1 ноября 2024
СохранностьAU53 PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Quai des Enchères - 17 октября 2024
ПродавецQuai des Enchères
Дата17 октября 2024
СохранностьF
Цена
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
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Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 26 июля 2024
ПродавецKünker
Дата26 июля 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - 16 июня 2024
ПродавецWAG
Дата16 июня 2024
СохранностьMS63 PCGS
Цена
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Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Emporium Hamburg - 16 мая 2024
ПродавецEmporium Hamburg
Дата16 мая 2024
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Stack's - 15 мая 2024
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Stack's - 15 мая 2024
ПродавецStack's
Дата15 мая 2024
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - 16 апреля 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 апреля 2024
СохранностьAU
Цена
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - 8 декабря 2023
ПродавецTeutoburger
Дата8 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Heritage - 4 ноября 2023
ПродавецHeritage
Дата4 ноября 2023
СохранностьMS66 PCGS
Цена
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Нассау 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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