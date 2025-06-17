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1 гульден 1846 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC47,646

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 гульден
  • Год1846
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 31030 проданному на аукционе Heritage Auctions за 552 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 гульден 1846 на аукционе WCN - 19 июня 2025
ПродавецWCN
Дата19 июня 2025
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 гульден 1846 на аукционе Heritage Eur - 23 мая 2025
ПродавецHeritage Eur
Дата23 мая 2025
СохранностьXF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Нассау 1 гульден 1846 на аукционе Busso Peus - 30 апреля 2025
ПродавецBusso Peus
Дата30 апреля 2025
СохранностьXF
Цена
114 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Нассау 1 гульден 1846 на аукционе Heritage - 9 января 2023
ПродавецHeritage
Дата9 января 2023
СохранностьMS66 NGC
Цена
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Нассау 1 гульден 1846 на аукционе WAG - 28 августа 2022
ПродавецWAG
Дата28 августа 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1846 на аукционе Bolaffi - 27 мая 2022
ПродавецBolaffi
Дата27 мая 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1846 на аукционе WAG - 9 января 2022
ПродавецWAG
Дата9 января 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1846 на аукционе Künker - 6 мая 2021
ПродавецKünker
Дата6 мая 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1846 на аукционе WAG - 11 апреля 2021
ПродавецWAG
Дата11 апреля 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1846 на аукционе Künker - 4 декабря 2019
ПродавецKünker
Дата4 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1846 на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1846 на аукционе Künker - 19 сентября 2019
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 гульден 1846 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 гульден 1846 на аукционе WAG - 24 января 2016
ПродавецWAG
Дата24 января 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1846 на аукционе Busso Peus - 31 октября 2014
ПродавецBusso Peus
Дата31 октября 2014
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1846 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1846 на аукционе Künker - 10 октября 2007
ПродавецKünker
Дата10 октября 2007
СохранностьXF
Цена
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