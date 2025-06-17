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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1846 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1846 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 6 крейцеров 1846 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,339)
  • Вес2,55 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8645 гр
  • Диаметр20 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1846
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1846 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2336 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Нассау 6 крейцеров 1846 на аукционе Höhn - 26 февраля 2023
ПродавецHöhn
Дата26 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Нассау 6 крейцеров 1846 на аукционе Emporium Hamburg - 24 апреля 2020
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 апреля 2020
СохранностьAU
Цена
102 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Нассау 6 крейцеров 1846 на аукционе Höhn - 25 октября 2014
ПродавецHöhn
Дата25 октября 2014
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 6 крейцеров 1846 на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
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