НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1846 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,339)
- Вес2,55 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8645 гр
- Диаметр20 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал6 крейцеров
- Год1846
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1846 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2336 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 170 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
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